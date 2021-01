Videogiochi: le esclusive più attese del 2021

Quali sono le esclusive più attese del 2021 ? Dai titoli annunciati ufficialmente per quest'anno a quelli che immaginiamo faranno il proprio debutto da qui ai prossimi dodici mesi, ecco la nostra lista dei dieci giochi che non vediamo davvero l'ora di provare.

La creatura di Lionhead Studios e Peter Molyneux tornerà insomma in una nuova forma sulle piattaforme Microsoft, mantenendo di certo la formula "morale" che ha caratterizzato i primi due capitoli e che consente di creare un personaggio non definito, che può cambiare allineamento nel corso di un'avventura che anche stavolta si prospetta corposa, coinvolgente e spettacolare grazie a un ampio e affascinante open world.

Cominciamo da quella che è forse l'esclusiva più nebulosa all'interno della lista che abbiamo stilato, visto che non conosciamo ancora il periodo di uscita del gioco e possiamo solo immaginare che farà il proprio debutto nel corso del 2021. Sviluppato da Playground Games , Fable è stato annunciato ufficialmente con un trailer lo scorso luglio, ma è bastato quello a mandare in visibilio i tantissimi fan della serie.

Considerata l'esperienza degli sviluppatori di Turn 10 , possiamo già dare per certo che Forza Motorsport sarà un gioco di guida visivamente impressionante, capace di sfruttare al massimo le capacità tecniche di Xbox Series X e di offrirci dunque una grafica assolutamente eccellente, in grado di girare a 4K e 60 frame al secondo con tanto di ray tracing attivo.

Abbiamo infatti lasciato Kratos e suo figlio Atreus alle prese con l'imminente Ragnarok , l'evento mitologico che dovrebbe segnare la morte delle divinità nordiche e che si tradurrà probabilmente in una spettacolare battaglia fra l'ex Fantasma di Sparta e i suoi nuovi, potenti avversari. Il terreno di scontro si sposterà su Asgard? Lo scopriremo fra non molto.

Annunciato con un brevissimo teaser a settembre, God of War 2 non ha ancora un titolo ufficiale né è stato mostrato in alcun modo, ma molti sperano che faccia il proprio esordio su PS5 già nel corso del 2021. Il perché è presto detto: l'eccellente rivisitazione a base narrativa operata da Cory Barlog ha convinto tutti, e dopo gli eventi dell'episodio uscito nel 2018 è grande l'attesa per vedere cosa accadrà.

Laddove infatti dal punto di vista strutturale non è ancora chiaro quale sarà esattamente l'offerta della prossima creatura di Kazunori Yamauchi , con la speranza di avere fin da subito una modalità carriera molto corposa, sul fronte grafico ci sono bene pochi dubbi: grazie ai 4K, ai 60 frame al secondo e al ray tracing, Gran Turismo 7 punta a imporsi come il migliore simcade di questa generazione.

Se per i racer su Xbox il 2021 sarà l'anno del nuovo Forza Motorsport, i possessori di PS5 potranno salutare l'arrivo di Gran Turismo 7 , la nuova edizione del celebre gioco di guida targato Polyphony Digital , presentata ufficialmente a giugno con un trailer che mette in evidenza le meraviglie tecniche rese possibili dalla console next-gen Sony .

Consapevole a questo punto di dover dimostrare qualcosa, il team di sviluppo di 343 Industries tirerà fuori dal cilindro un'esperienza non solo solida e convincente in termini di gameplay, cosa che probabilmente avevano già fatto, ma provvederà anche a potenziarla sotto il profilo grafico perché possa davvero dimostrare in maniera eloquente la potenza di Xbox Series X.

Si è fatto un gran parlare di Halo Infinite dopo che il gioco è stato mostrato con una demo di gameplay lo scorso luglio, attirando parecchie critiche in particolare per il comparto tecnico, ritenuto dalla maggior parte degli utenti non all'altezza di una produzione next-gen tanto importante. E così Microsoft ha deciso di rinviarne l'uscita appunto al 2021.

In esclusiva su PC, Xbox Series X|S e Xbox One nel 2021

Non è tutto: questo nuovo tipo di Corruzione infetta anche le Macchine , trasformandole in creature ancora più pericolose e sembra che qualcuno se ne stia approfittando, dando vita a combinazioni particolarmente minacciose. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per un'avventura coinvolgente e spettacolare, le cui ambizioni speriamo non vengano ridimensionate dall'impostazione cross-gen .

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

In esclusiva su Nintendo Switch nel 2021

Rientriamo nel campo delle ipotesi e delle speranze con The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, o quello che sarà il titolo ufficiale del nuovo capitolo della serie Nintendo. Presentato con un breve teaser all'E3 2019, il gioco non è poi stato mostrato in altre occasioni e il suo sviluppo è completamente avvolto dal mistero, ma diversi addetti ai lavori si aspettano possa fare il proprio debutto quest'anno.

Si tratta di fatto di uno dei pochi veri sequel diretti realizzati dall'azienda giapponese, ma il primo capitolo meritava senz'altro questo trattamento essendosi imposto come uno dei migliori action adventure mai realizzati, in grado di coinvolgerci in un viaggio suggestivo e affascinante al comando del tradizionale eroe coraggioso e indomabile.