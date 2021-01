The Mandalorian batte Il Trono di Spade come serie più piratata del 2020

Nel corso del 2020, The Mandalorian è stata la serie TV più piratata in assoluto, battendo Il Trono di Spade. Si tratta di un risultato notevole, visto che la serie di Jon Snow e soci veniva da sette anni di dominio di questa sciagurata classifica.

Per serie più piratata s'intende quella più scaricata da BitTorrent, come rilevato dal sito specializzato TorrentFreak. Da notare che la prima stagione di The Mandalorian raggiunse soltanto la terza posizione nel 2019. Evidentemente la seconda deve aver colpito maggiormente il pubblico. Curioso anche che in realtà Il Trono di Spade non compare nemmeno nella top 10, segno che ormai la sua stella è definitivamente tramontata.

The Mandalorian The Boys Westworld Vikings Star Trek: Picard Rick and Morty The Walking Dead The Outsider Arrow The Flash

Se vogliamo il numero di download dai siti pirata è comunque un indice di successo per una serie TV. Certo, se non ci fossero anche vendite di abbonamenti proporzionate, porterebbe comunque le produzioni al fallimento. Ma questa, come si suol dire, è un'altra storia.