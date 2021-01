Bethesda è al lavoro su un nuovo gioco non annunciato, Phil Spencer conferma

Phil Spencer, capo di Xbox, ha recentemente affermato che Bethesda Softworks sta attualmente lavorando ad alcuni progetti ancora non annunciati. Di cosa potrebbe trattarsi? Ovviamente Spencer non ha dato indizi aggiuntivi, ma il pensiero corre subito a Fallout 5, considerando che The Elder Scrolls 6 è già in produzione. Oppure potrebbe trattarsi di una nuova IP?

Le possibilità sono molteplici e in questo momento è impossibile arrivare a una risposta, se non tirando a indovinare. Quello che possiamo fare, però, è fare il punto della situazione dei molteplici team di Zenimax Media, ora proprietà di Microsoft. Dobbiamo infatti ricordare che tanti team Zenimax (Bethesda, Arkane, MachineGames...) sono tutti al lavoro su nuovi giochi, che probabilmente saranno esclusive Microsoft (tranne in pochi casi).

Prima di tutto, Arkane sta ultimando Deathloop, esclusiva temporale PlayStation 5. MachineGames sta invece lavorando su Wolfenstein 3, mentre Bethesda Game Studio sta producendo Starfield (sarà il primo a uscire, anche se non sappiamo quando) e The Elder Scrolls 6 (progetto a lungo termine). Non dimentichiamo Tango Gamework, che sta creando Ghostwire Tokyo, altra esclusiva temporale di PlayStation 5.

Non sappiamo invece a cosa stia lavorando id Software: dopo il successo di DOOM Eternal, ci aspettiamo però un nuovo capitolo della saga. Infine, c'è anche Zenimax Online che è al lavoro su un nuovo MMO, forse legato alla recente registrazione del marchio Hi-Fi Rush.

Di certo Bethesda e gli altri team di Zenimax sono in piena produzione e non vediamo l'ora di scoprire di più di tutti i giochi noti (ma soprattutto di quelli non noti). Bethesda sarà cruciale per la crescita di Xbox, come conferma Phil Spencer.