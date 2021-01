Facebook Whatsapp: record, 1.4 miliardi di chiamate all'Ultimo dell'Anno 2020

Di certo anche a causa delle limitazioni imposte dalla quarantena globale, Facebook festeggia un nuovo record assoluto: all'Ultimo dell'Anno 2020 gli utenti di tutto il mondo hanno effettuato un totale di 1.4 miliardi di chiamate, sommando vocali e video, tramite Whatsapp. L'informazione arriva direttamente da Facebook, il quale ha condiviso alcuni dati legati anche a Messenger e a Instagram.

Facebook spiega infatti che, oltre alle 1.4 miliardi di chiamate tramite Whatsapp (ovvero un +50% rispetto allo scorso anno), gli utenti hanno usato enormemente anche Messenger, sfruttando l'effetto di realtà aumentata "2020 Fireworks", per poter imitare i fuochi d'artificio. Inoltre, il numero di video chiamate (composte da almeno 3 persone) tramite Messenger negli Stati Uniti d'America è stato circa il doppio rispetto alla media.

Tramite Facebook e Instagram sono state avviate più di 55 milioni di live all'Ultimo dell'Anno, sottolineando la grande attività di content creator e influencer, pronti a tenere compagnia ai propri follower e a condividere la fine del 2020 con più persone possibili.

Caitlin Banford, technical program manager presso Facebook, ha inoltre spiegato che negli ultimi anni il record di upload di messaggi e immagini coincideva con l'Ultimo dell'Anno, ma nel 2020 il record era stato superato durante marzo, come conseguenza della quarantena. Questo ha spinto il team di Facebook a potenziare l'infrastruttura della piattaforma, rendendola più resistente. Per la fine del 2020, inoltre, i team di ingegneri di Facebook erano al lavoro in tempo reale per risolvere qualsiasi problema e supportare gli utenti.

