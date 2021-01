Animal Crossing e FIFA i più venduti di inizio 2021 in formato fisico in UK

Gameindustriy.biz ha condiviso i dati di vendita dei videogiochi in formato fisico in UK, uno dei mercati più grandi d'Europa e importante punto di riferimento per comprendere il successo globale di un videogioco. I dati sono legati all'ultima settimana del 2020, conclusasi il 2 gennaio. Qual è il gioco scatolato più venduto di inizio 2021? La risposta è Animal Crossing New Horizons.

Anche se potrebbe non sembrare sorprendente visto il successo del gioco Nintendo, di norma queste classifiche sono completamente dominate da titoli annuali rilasciati in autunno come FIFA, Call of Duty, Assassin's Creed o da grandi nomi come Grand Theft Auto, Fallout o The Elder Scrolls. Animal Crossing New Horizons riesce invece a diventare il gioco più venduto di inizio 2021 grazie a +7% rispetto alla settimana precedente che gli permette di salire dalla seconda alla prima posizione.

Dobbiamo però fare un paio di specifiche. Prima di tutto, come già detto, parliamo unicamente delle vendite delle versioni scatolate dei giochi, non sono ovvero incluse le copie digitali. Inoltre, la classifica è stilata sulla base delle singole versioni: ovvero, Animal Crossing New Horizons (Nintendo Switch) ha venduto più di FIFA 21 (PS4). Se però sommassimo tutte le versioni di FIFA (PS4, Xbox, Switch, PC...), allora il gioco di EA supererebbe il titolo Nintendo.

Vediamo però la classifica completa dei giochi più venduti nella settimana conclusasi il 2 gennaio:



Animal Crossing: New Horizons (precedentemente posizione numero 2) FIFA 21 (precedentemente posizione numero 1) Mario Kart 8: Deluxe (precedentemente posizione numero 4) Assassin's Creed Valhalla (precedentemente posizione numero 7) Just Dance 2021 (precedentemente posizione numero 7) Call of Duty: Black Ops Cold War (precedentemente posizione numero 5) Minecraft (Switch) (precedentemente posizione numero 10) Super Mario 3D All-Stars (precedentemente posizione numero 9) Grand Theft Auto 5 (precedentemente posizione numero 11) New Super Mario Bros U Deluxe (precedentemente posizione numero 20)

L'inizio del 2021 sarà decisamente lento e tranquillo: tra le grandi uscite possiamo però contare anche Hitman 3, ecco un video di gameplay con i primi minuti della missione a Dubai.