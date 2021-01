Xbox Series X|S sono prodotte il più rapidamente possibile, Spencer rassicura

L'inizio della nuova generazione di console non è stato perfetto e la colpa è, soprattutto, delle limitate scorte. Pur non sapendo quante console esattamente siano state messe in circolazione, di certo l'offerta era inferiore alla domanda. Phil Spencer, capo di Xbox, ha però confermato che Microsoft sta producendo Xbox Series X|S il più rapidamente possibile per venire incontro ai fan.

All'interno di una puntata del podcast di Major Nelson, Spencer ha affermato: "Alcune persone mi dicono, 'perché non ne avete costruite di più? Perché non avete iniziato prima? Perché non le avete spedite prima?' Questo genere di cose. Si tratta solo di una questione di approvvigionamento e ingegneria. Non stiamo limitando la produzione. Le stiamo producendo il più rapidamente possibile. Tutte le nostre catene di montaggio sono attive."

"Ero al telefono con Lisa Su di AMD la scorsa settimana. 'Come possiamo averne di più?' ho chiesto. È qualcosa sul quale stiamo sempre lavorando. Non ci siamo solo noi, però. Ovviamente, PS5 ha una scorta minima. Quando guardi alle schede grafiche di AMD e Nvidia, c'è chiaramente un sacco di interesse in ambito gaming in questo momento e le vendite di Xbox Series X|S e delle altre console sono un chiaro segnale. Le vendite dei giochi sono un chiaro segnale."

"L'hardware è difficile da recuperare, ma stiamo lavorando al meglio delle nostre possibilità. I vari team sono estremamente dediti. Apprezzo la pazienza dei giocatori che attendono mentre costruiamo altre Xbox Series X|S."

Spencer ha poi elogiato il proprio team, affermato che "Siamo riusciti a lanciare le console anche se avrei voluto averne di più. Stanno vendendo troppo velocemente. Ma in ogni caso, sono veramente orgoglioso di quanto il team sia riuscito a fare."

Recentemente, inoltre, Spencer ha spiegato che Bethesda sarà cruciale per la crescita di Xbox.