ZeniMax ha registrato il marchio Hi-Fi Rush: è un nuovo gioco di Bethesda?

Sono state trovare le tracce dei documenti di registrazione di un nuovo gioco chiamato Hi-Fi Rush. La registrazione è da parte di ZeniMax Media, in altre parole la compagnia che possiede (ancora per poco) Bethesda. Potrebbe essere un loro nuovo gioco, magari da annunciare non appena l'affare con Microsoft andrà a buon fine.

Il modulo di registrazione è piuttosto vago, ma fa capire bene che si tratta di un videogioco da scaricare. Le piattaforme, il tipo di gioco o altri dettagli, per il momento, sono sconosciuti.

"Hi-Fi Rush è un'applicazione software, nel dettaglio un programma per giochi elettronici, software per giochi per computer da utilizzare con giochi interattivi on-line; videogiochi per dispositivi mobili, programmi di giochi elettronici; programmi di giochi elettronici scaricabili; software per giochi elettronici; programmi di giochi per computer; programmi di giochi interattivi; software per giochi interattivi; Software scaricabili per giochi per computer offerti tramite Internet e dispositivi senza fili".

In altre parole potrebbe essere tutto o il contrario di tutto, ma visto chi ha effettuato la registrazione un po' di curiosità c'è. Stiamo comunque parlando dell'editore di The Elder Scrolls, Doom e Wolfenstein.

L'applicazione è stata registrata il 24 dicembre 2020, poche settimane prima del passaggio di consegne con Microsoft. Il colosso di Redmond, infatti, dovrebbe finalizzare l'acquisto di Bethesda nei primi mesi del 2021.

Cosa potrebbe essere?