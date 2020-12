PS Plus: Dawn of Fear è il quarto gioco PS4 gratis di gennaio 2021, ma solo in Spagna

C'è un piccolo mistero che sta circondando i giochi gratis PS Plus di gennaio 2021. In Spagna e in Portogallo, infatti, agli utenti PS4 e PlayStation 5 sarà regalato un quarto gioco: Dawn of Fear. Il motivo è semplice: la divisione iberica di Sony ha avviato, infatti, un'iniziativa chiamata PlayStation Talents, studiata per promuovere gli sviluppatori locali sul PlayStation Network. Lo studio indie di Brok3snite, infatti, ha sviluppato Dawn of Fear durante il PS Games Camp Valencia.

Il caso è montato dopo che Sony ha annunciato i giochi gratis PS Plus di gennaio 2021 per PS4 e PlayStation 5. In tutta Europa, Italia inclusa, sono "solo" tre, mentre in Spagna e Portogallo viene regalato anche questo horror ispirato ai classici Resident Evil e Silent Hill.

Quella spagnola è un'iniziativa assolutamente lodevole, che speriamo venga presa ad esempio anche dall'attivissima divisione italiana. Mettere a disposizione una vetrina importante come quella dei giochi gratis PS Plus, infatti, darebbe una grande mano all'affermazione e alla crescita di molti sviluppatori nostrani.

Basti pensare a quello che è successo a Rocket League e Fall Guys: Ultimate Knockout per avere un'idea delle potenzialità dell'iniziativa.