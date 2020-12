PlayStation Plus, i giochi gratis di gennaio 2021 per PS4 e PlayStation 5

Sony ha annunciato i 3 giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2021 per i possessori diPS4 e PlayStation 5: si tratta di Shadow of the Tomb Raider e GreedFall per PlayStation 4 e Maneater solo su PS5. I nuovi giochi PS Plus di gennaio 2021 saranno disponibili per il download a partire dal 5 gennaio 2021 senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati al servizio di Sony.

Scopriamo nel dettaglio i giochi gratis PS Plus per PS4 e PS5 di gennaio 2021: