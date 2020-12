Cyberpunk 2077: Night City ha i buchi che fanno cadere nel vuoto, oltre ai bachi

Più in alto ti spingi e più la tua caduta fa rumore. In questo modo potremmo spiegare quello che sta succedendo a Cyberpunk 2077. Un gioco enorme, ambizioso e bellissimo, ma che è arrivato sul mercato troppo presto, quando ancora mancano diversi elementi di gioco oltre che un po' di sacrosanto debugging. Per esempio, un utente ha scoperto che a Night City è possibile trovare un vero e proprio buco nel suolo che fa cadere letteralmente nel vuoto.

Si tratta di una cosa -sfortunatamente- normale per un gioco così grande e complesso. Il problema, in questo caso, sono le promesse e le dichiarazioni fatte a pochi giorni dalla pubblicazione. I bug sono presenti in Cyberpunk 2077, ma sono piccoli dicevano i dirigenti di CD Projekt RED prima dell'uscita. Chissà se il buco nel suolo che BurritoGlasses ha scoperto all'interno di Night City è stato considerato un bug invisibile o se è una speciale feature per vedere come è costruita la città da una prospettiva differente.

Sicuramente si tratta di uno dei segnali che indicano di come il gioco sia uscito incompleto, così come lo era la monorotaia di Night City, presente, peccato che non funzioni...

Lo studio polacco ha promesso una campagna di aggiornamenti gratuiti ed espansioni: speriamo che presto CD Projekt RED sia in grado di sistemare Cyberpunk 2077 così da poterlo apprezzare per come merita.