Cyberpunk 2077: i bug sono presenti, ma sono piccoli; info sul multiplayer nel 2021

Nel recente report finanziario di CD Projekt RED Adam Kiciński non si è nascosto ed ha detto che in Cyberpunk 2077 ci saranno dei bug. Si tratterebbe di una cosa inevitabile, viste le dimensioni del progetto. Quello di cui è sicuro è che si tratterà di cose piccole, che i giocatori faranno fatica a notare. Inoltre ha affermato che lo studio prevede di condividere le prime informazioni sul multiplayer nel 2021 e che non si tratterà di una semplice modalità, ma di una produzione stand alone.

La prima risposta è stata data per rispondere ad un investitore preoccupato per il quantitativo di bug presente nel gioco finale. Il presidente di CD Projekt RED Adam Kiciński ha detto che, nonostante i tanti rinvii e il tempo aggiuntivo, è normale che alcuni problemi siano ancora presenti.

"Un gioco così grande non può essere privo di bug," ha detto Adam Kiciński. "Crediamo però di averne così pochi che i giocatori faticheranno a vederli. Questo perché, fortunatamente, alcuni dei bug più grandi sono già stati risolti".

Parlando, invece, della modalità multigiocatore, il presidente di CD Projekt RED ancora una volta ha parlato di un progetto che ricorda da vicino GTA Online. Non è, infatti, una modalità, ma un prodotto standalone: "non la chiamiamo modalità, quindi. È una produzione separata, una grande produzione. Lo pensiamo come un prodotto standalone. Ovviamente, non è del tutto autonomo in quanto proviene dall'universo di Cyberpunk 2077 ed è correlato al single player". E immaginiamo condivida la maggior parte degli assets con il gioco in uscita il 10 dicembre.

"Dal nostro punto di vista è una produzione indipendente sviluppata da un team indipendente. Nel primo trimestre del 2021 condivideremo alcuni aggiornamenti al riguardo".

Cosa ne pensate? Siete più tranquilli ora che CD Projekt RED ha affermato che Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One va sorprendentemente bene?