Cyberpunk 2077: il multiplayer potrebbe assomigliare a quello di GTA Online

Secondo M Science, degli analisti con oltre 18 anni di esperienza nel settore, il multiplayer di Cyberpunk 2077 potrebbe assomigliare molto a quello di GTA Online. E, similmente a quanto sta accadendo a Rockstar, una struttura simile potrebbe garantire a CD Projekt RED un flusso di cassa enorme, con guadagni persino superiori a quelli che otterranno dalla campagna.

Fa strano parlare del multiplayer di Cyberpunk 2077 quando siamo qui a sperare che l'ennesimo rinvio sia anche l'ultimo, ma l'analista M Science ha cominciato ad approfondire le potenzialità economiche del gioco di CD Projekt RED. E dalla sua analisi il multiplayer potrebbe essere la parte più remunerativa, nonostante i grossi guadagni garantiti dalla campagna.

L'analisti di M Science, infatti, dice "basandoci su quello che dice la compagnia, il modello del multiplayer sembra essere simile a quello di GTA Online, con una "serie di DLC gratuiti ed espansioni"".

Per questo motivo questa modalità ha grandi potenzialità, soprattutto sul lungo periodo. "Anche se il modello con DLC a pagamento può avere successo ed ha senso per un gioco come Cyberpunk 2077, consideriamo il multiplayer come la più grande opportunità a lungo termine e la migliore opzione per creare un solido modello economico pluriennale per il franchise, basato sulla spesa dei consumatori."

M Science crede anche che "il successo del multiplayer è fondamentale per il potenziale di monetizzazione a lungo termine di Cyberpunk".

Cosa ne pensate? vi piacerebbe scorrazzare a Night City in stile GTA Online?