Cyberpunk 2077, data d'uscita prima sparita, poi rimessa sul profilo Twitter

La data d'uscita di Cyberpunk 2077 è stata prima rimossa e poi rimessa sul profilo Twitter ufficiale del gioco, facendo pensare a un altro rinvio. Fortunatamente pare che non sarà così e che si sia trattato solo di un errore. Oppure qualcuno potrebbe aver fatto un passo indietro dopo l'emersione delle notizie.

Notizia originale:

La data d'uscita di Cyberpunk 2077 è stata rimossa dal profilo Twitter del gioco, facendo pensare a un altro possibile rinvio, del resto già vociferato nei giorni scorsi.

Si tratta del primo aggiornamento del profilo dal rinvio annunciato a fine ottobre (in realtà il 30 ottobre era stato pubblicato un video divertente, ma non fa testo) e non è per niente un segnale positivo.

Naturalmente il tutto va preso con le dovute cautele, visto che l'aggiornamento potrebbe nascondere anche altro, ma visti gli ultimi fatti riguardanti Cyberpunk 2077, si fatica davvero moltissimo a essere ottimisti ed è normale che i fan siano preoccupati.

Cyberpunk 2077 è un ambizioso gioco di ruolo in prima persona in sviluppo per PC, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X e Stadia. Nel corso degli ultimi 365 giorni ha subito diversi rinvii. Attualmente la data d'uscita è fissata al 10 dicembre 2020, ma sono in molti a ritenere possibile un ulteriore slittamento, a quanto pare per la difficoltà di far girare il gioco decentemente su PS4 e Xbox One.