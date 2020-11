Call of Duty: Black Ops Cold War, come funzionano i grilletti adattivi del DualSense

Nonostante il gioco sia pressoché identico su tutte le piattaforme, molti giocatori sono esaltati dall'implementazione dei grilletti adattivi del DualSense in Call of Duty: Black Ops Cold War. La versione per PS5 del gioco di Activision, infatti, sembra garantire un'esperienza tattile impossibile da avere da altre parti grazie ad un intelligente utilizzo dei grilletti adattivi, che offrono un differente feedback in base all'arma utilizzata.

Una funzionalità che non cambia il giudizio su Call of Duty: Black Ops Cold War, questa è la recensione, ma che è sicuramente una funzionalità aggiuntiva da non sottovalutare, dato che garantisce una maggiore immersività nel gioco.

Come è possibile vedere in molti video presenti su YouTube o sui social, i grilletti adattivi offrono una resistenza molti diversa in base all'arma utilizzata, ma anche un sistema di vibrazioni personalizzato per ogni bocca da fuoco.

I filmati, oltretutto, possono dare un'idea di questa funzionalità, che andrà sicuramente provata con mano per poterne comprendere pienamente le potenzialità. Questa è l'ennesima dimostrazione di come, in questo momento di transizione, i DualSense sembrino essere l'unico elemento veramente next-gen di PS5 e Xbox Series X e S. Ovviamente nell'attesa che gli sviluppatori siano in grado di integrare attivamente e pienamente le nuove capacità computazionali garantite dalle due console.