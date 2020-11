PS5: niente 4K in alcuni servizi streaming come Disney+, almeno per ora

Ormai PS5 è nelle case di molti utenti USA e non solo, che stanno confermando le caratteristiche della console. Tra queste la mancanza di supporto per il 4K su alcuni servizi di video streaming come Disney+. Probabilmente sarà aggiunto con futuri aggiornamenti del software di sistema o delle singole applicazioni (che non dipendono direttamente da Sony, ricordiamolo).

Confermata anche la mancanza di supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos, che però poteva essere data per scontata, visto che era stata Dolby stessa ad annunciare l'esclusiva concessa a Xbox Series X e Series S.

Alcuni si lamentano del fatto che pensavano l'esclusività legata solo ai giochi, ma era evidente che l'accordo riguardasse tutte le forme di intrattenimento. Meno scontata la mancanza di supporto per Dolby Digital Plus, ma considerando che PS5 ha un sistema audio proprietario di Sony non c'è poi da esserne troppo stupiti o rammaricati.