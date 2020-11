Stadia non vuole inseguire xCloud o Amazon Luna come modello di business

Stadia non inseguirà il modello economico di xCloud di Microsoft o di Amazon Luna. A dirlo è stato John Justice, il VP di Stadia. Secondo lui Google non sta nemmeno valutando altri modelli di business per la sua piattaforma, che ha bisogno soltanto di un maggior numero di giochi per diventare più appetibile.

Justice: "Stadia è gratuita. La piattaforma è gratuita, il multiplayer è gratuito, puoi ottenere i giochi come vuoi. Tutto ciò la rende interessante per molte persone."

Per Justice il nodo è tutto nell'avere più giochi così da renderla appetibile in alternativa a PlayStation, Xbox e PC. Sarà vero?

Sicuramente la scarsa disponibilità di giochi è uno dei problemi maggiori di Stadia, ma molti giocatori lamentano anche i prezzi troppo elevati, anche per titoli vecchiotti, e la tiepida offerta per gli abbonati a Stadia Plus, che a proposito è gratis per tre mesi se siete abbonati a Google One.

Secondo Justice però la possibilità di comprare i giochi è anche una delle caratteristiche più apprezzate della piattaforma, perché molti vogliono semplicemente scegliere un gioco e giocarci, senza doversi preoccupare di abbonamenti o altro. Per questo motivo Google non vuole passare a un modello su abbonamento puro, che potrebbe scontentare molte persone.