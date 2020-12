Cyberpunk 2077: la monorotaia c'è, peccato non sia finita e non funzioni...

La monorotaia NCART, ovvero il Night City Area Rapid Transit, nei piani originali di CD Projekt RED avrebbe dovuto essere il sistema di trasporto rapido di Night City. Un sistema che però, evidentemente, per qualche ragione non ha più trovato spazio nella versione finale di Cyberpunk 2077. Lo studio di sviluppo polacco, però, aveva cominciato a realizzare questo progetto: lo dimostrano i binari che è possibile trovare in giro per la città. Peccato che la monorotaia non sia finita e non funzioni.

A scoprire l'esistenza di un lungo tratto di binari è stato l'utente Reddit Sybekul, che non solo ha individuato il percorso della NCART in Night City, ma è persino riuscito a raggiungere la sommità dei binari. Da qui sopra è ancora più evidente di come CD Projekt RED abbia abbandonato a metà l'idea di costruire un vero e proprio sistema di trasporto urbano in grado di portare V in giro per la città.

Non è raro che in fase di sviluppo uno studio decida di abbandonare degli elementi secondari per concentrarsi su altro (in questo caso è chiaro che la forza lavoro servisse per chiudere il più velocemente possibile il gioco). A questo punto, però, con il lungo supporto promesso da CD Projekt RED e l'arrivo della modalità multiplayer di Cyberpunk 2077, potrebbe anche essere che la monorotaia fantasma sia avviata in un prossimo futuro.

Proprio in queste ore, per esempio, sono stati confermati con un sito ufficiale i primi DLC gratuiti. Magari in uno di questi si potrà fare l'anziano che si lamenta per i cantieri mai finiti e le farmacie sempre chiuse.