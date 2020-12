Sedie da gaming: sono pessime, meglio quelle da ufficio

Le sedie da gaming sono pessime, molto meglio quelle da ufficio. Questa è la conclusione cui sono arrivati i ragazzi di Gamers Nexus che hanno avuto modo di provare sedie di ogni tipo, scoprendo quella verità che molti conoscevano già, ma che per amore dell'economia molti tendono a non pronunciare.

Sostanzialmente le sedie da gaming sono basate tutte su di un unico design, che i vari produttori si copiano a vicenda. Anzi, provengono tutte dallo stesso stampo, con i vari marchi che si limitano ad apporci i loro adesivi. Inoltre hanno un'ergonomia pessima che le rende inadatte a sessioni di gioco molto lunghe.

Le vere sedie da ufficio, invece, sono pensate proprio per il comfort dei lavoratori e per ridurre al minimo il rischio di infortuni, così sono realizzate seguendo dei protocolli molto rigorosi, dettati da studi scientifici. Insomma, sono più comode e, utilizzandole, la vostra colonna vertebrale vi ringrazierà.

Le sedie da gaming, invece, sono un oggetto ameno, pensato per non sfigurare negli streaming o nei video su Youtube. Per questo motivo hanno ripreso l'estetica aggressiva dei sedili delle auto da corsa, aggiungendoci elementi inutili, quando non dannosi, come dei supporti per il collo dalle forme stravaganti o delle sedute completamente sbagliate, che mal gestiscono il carico aerodinamico del corpo umano.

Insomma, più che sedie per il gaming sono sedie per gli allocchi. Per altri dettagli, guardate il video sottostante.