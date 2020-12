Animal Crossing: New Horizons, la giacca della Dodo Airlines è in vendita

Nel negozio ufficiale che Nintendo ha aperto a New York è in vendita un articolo degno di un vero e proprio Top Gun. Si tratta, infatti, della riproduzione della giacca della Dodo Airlines, la compagnia aerea che vi ha portati nell'isola di Animal Crossing: New Horizons e che vi scarrozzerà a visitare gli amici sparsi per il mondo.

La giacca è acquistabile fisicamente all'interno del negozio collocato all'interno del Rockefeller Center, ma è anche ordinabile online attraverso lo store ufficiale di Nintendo. Costa 80 dollari, spese di spedizione escluse. Sfortunatamente, però, Nintendo spedisce solo in USA e Canada.

A questo indirizzo potrete trovare la giacca della Dodo Airlines e tutti gli altri accessori dedicati ad Animal Crossing: New Horizons disponibili sul sito di Nintendo. Vale la pena visitare la pagina anche solo per farsi un'idea di tutte le meraviglie disponibili oltreoceano, da annotarsi e comprare la prima volta che capiterete da quelle parti.

Oltre a questa giacca da veri e propri Top Gun, ci sono la maglietta e il cappellino della Dodo Airlines. Ma sono disponibili anche peluche, magliette e anche degli adesivi per personalizzare e proteggere la propria Switch.