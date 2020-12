League of Legends: il torneo ARAM Challenge di Mercedes-Benz giunge alle finali

Il Mercedes-Benz ARAM Challenge dedicato a League of Legends è oramai arrivato alle fasi finali. Gli otto team qualificati, infatti, devono scontrarsi in Quarti, Seminale e Gran Finale per aggiudicarsi gli otto premi disponibili. Vediamo chi sono i team che si scontreranno.

I quarti del Mercedes-Benz ARAM Challenge dedicato a League of Legends sono divisi nel seguente formato:



ARIANNA CALPESTAMI vs TombolaConTurbante

RAGA HELLO?? vs PazziScatenatiMattiFracichi

Lane Kingdom vs RIP zephirone

Blue Side Wins 2v2 vs Shine

I premi per questa fase finale del torneo ARAM Challenge di Mercedes-Benz dedicato a League of Legends sono i seguenti:



1° posizione : 2 x 250€ in Buoni Amazon + 2 x 75€ in RP + 2 x 2 Skin LoL

: 2 x 250€ in Buoni Amazon + 2 x 75€ in RP + 2 x 2 Skin LoL 2° posizione : 2 x 100€ in Buoni Amazon + 2 x 50€ in RP + 2 x 2 Skin LoL

: 2 x 100€ in Buoni Amazon + 2 x 50€ in RP + 2 x 2 Skin LoL 3-4° posizione : 2 x 50€ in Buoni Amazon + 2 x 25€ in RP + 2 x 2 Skin LoL

: 2 x 50€ in Buoni Amazon + 2 x 25€ in RP + 2 x 2 Skin LoL 5-8° posizione: 2 x 20€ in Buoni Amazon + 2 x 2 Skin LoL

Vi ricordiamo inoltre che potrete seguire le migliori fasi dell'evento della finale oggi, 29 dicembre 2020 dalle 20, tramite Twitch. Le partite del torneo di League of Legends saranno commentate, come sempre, da Sarengo e Slim mentre i talent coinvolti includeranno Paolo Cannone, Fragola, Fierik e VivaLaFazza.

Se non volete perdervi questo grande evento, ricordatevi di seguire il canale di ESL Italia, raggiungibile a questo indirizzo.