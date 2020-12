Cyberpunk 2077, DLC gratuiti in arrivo: CD Projekt RED apre il sito ufficiale

Cyberpunk 2077 riceverà dei DLC gratuiti all'inizio del 2021, e a quanto pare i contenuti in questione sono in dirittura d'arrivo: CD Projekt RED ha aperto il sito ufficiale dedicato appunto ai DLC.

Cyberpunk 2077, sito teaser italiano per i DLC gratuiti

Per il momento il team di sviluppo non ha rivelato ulteriori dettagli, dunque non sappiamo esattamente in cosa consistano questi pacchetti scaricabili né quando esattamente saranno disponibili.

Dopo la notizia delle due class action, CD Projekt RED potrebbe aver giustamente pensato di dare in pasto a media e utenti qualche notizia differente e positiva, da qui l'accelerazione sui DLC.

Naturalmente l'attenzione dei possessori del gioco su PS4 e Xbox One è rivolta più che altro agli update in arrivo a gennaio e febbraio, che dovrebbero finalmente sistemare i problemi finora emersi su console.