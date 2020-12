Cyberpunk 2077, prima denuncia: una class action accusa CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 continua ad essere al centro delle polemiche e non poteva mancare anche la prima class action contro CD Projekt RED, posta sotto accusa per lo stato in cui il gioco si è presentato al lancio sul mercato, una mossa che ci aspettavamo ormai da alcuni giorni.

La prima azione legale ufficiale arriva dallo studio Rosen Law Firm di New York, che sta raccogliendo una serie di rimostranze da parte soprattutto di azionisti contro CD Projekt RED e Cyberpunk 2077, in particolare per quanto riguarda la discrepanza tra la comunicazione precedente al lancio da parte della compagnia e lo stato in cui il gioco si è effettivamente presentato sul mercato.

La class action è stata presentata al tribunale della California nelle ore scorse ed è ancora all'inizio del suo percorso: da quello che emerge finora, sembra che l'azione legale sia stata organizzata dagli azionisti e non pare riguardare, per il momento, gli utenti del gioco.

L'accusa su cui si basa il documento è il fatto che CD Projekt RED abbia fornito informazioni "false o fuorvianti" sullo stato di Cyberpunk 2077. In particolare, gli accusatori riferiscono che la compagnia ha riferito affermazioni fuorvianti o mancato di riferire che:

"(1) Cyberpunk 2077 era virtualmente ingiocabile sulle console di attuale generazione Xbox e PlayStation a causa di un grande numero di bug; (2) come risultato, Sony ha rimosso Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store e Sony, Microsoft e CD Projekt sono stati costretti a offrire pieni rimborsi per il gioco; (3) di conseguenza, CD Projekt ha subito danno dal punto di vista della reputazione ed economico e (4) come risultato, le affermazioni fatte dagli accusati sul business, operazioni e previsioni erano materialmente false e fuorvianti e/o mancanti di basi ragionevoli in ogni caso".

Questo è quanto si legge nel comunicato che presenta l'azione legale di Rosen nei confronti di CD Projekt RED. Ovviamente questo è solo l'inizio e si dovrà vedere se ci saranno basi effettive per proseguire o meno, ma si tratta di una conseguenza temuta già dai primi problemi emersi con il gioco.

Nel frattempo, Cyberpunk 2077 si è aggiornato ancora con la patch 1.06, che risolve anche il problema dei salvataggi. Di recente, abbiamo pubblicato l'intervista video con i doppiatori italiani di V.