Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa di Hana Bunny è esattamente come lo immaginate

Il 2020 è stato un anno di grandi giochi e tra questi dobbiamo annoverare anche Final Fantasy 7 Remake. L'opera di Square Enix ha avuto anche il grande pregio di riportare sui nostri schermi alcuni dei personaggi più amati dai fan con un nuovo stile e design in alta qualità visiva. I cosplayer di tutto il mondo non hanno quindi perso occasione per proporre le proprie creazioni, come Hana Bunny che ci "regala" la sua Tifa.

Precisamente, Hana Bunny ha realizzato un cosplay di Tifa in versione abito blu che ne risalta le curve. Il vestito è uno dei molti a disposizione per la guerriera e di certo uno di quelli più apprezzati.

I tratti distintivi dell'abito blu di Tifa da Final Fantasy 7 Remake sono, oltre all'ovvio colore, il pizzo nero e il fiocco attorno al collo, sempre nero. Si tratta di un vestito elegante e Hana Bunny, con il suo cosplay, ha deciso di mantenere tale stile posando in un ambiente a sua volta elegante, con una semplice poltrona di pelle e uno sfondo dai colori caldi che contrasta con la freddezza dell'abito.

Il risultato finale di questo cosplay di Tifa è di certo ottimo. Come dimenticare, però, la Tifa estremamente sexy nel cosplay di Oichi. O i due ottimi argomenti nel cosplay di Yukki Kojima.