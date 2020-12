League of Legends Mercedes-Benz ARAM Challenge, domani l'ultima Cup prima della finale

Il torneo ARAM Challenge di League of Legends, promosso da Mercedes-Benz, entra nella sua fase più calda e appassionante. Dopo le prime tre Cup, infatti, domani, a partire dalle 15, si giocherà la Aram Challenge GLB Cup #4, l'ultima occasione per poter accedere alle finali del 29 dicembre.

Potrete trovare tutti i dettagli della Aram Challenge GLB Cup #4 a questo indirizzo.

L'ARAM Challenge è un torneo 2 vs 2 di League of Legends promosso da ESL in collaborazione con Mercedes-Benz. Il torneo è strutturato in quattro qualifiche in bracket ad eliminazione diretta, in modalità Bo1 Draft Pick. Le prime due squadre per ogni coppia di qualifica saranno poi inserite in uno stage Finale che avrà luogo in data 29 dicembre.

Le prime tre Cup sono state giocate il 17, il 20 e il 22 dicembre. Quindi quella di domani domenica 27 dicembre 2020 alle 15 sarà l'ultima occasione per i partecipanti di accedere alla finale del 29 dicembre 2020.

La Mecedes-Benz ARAM Challenge mette in palio diversi premi sia per le qualifiche che per la finale. Si va da buoni Amazon ad esclusive skin di LoL. Al seguente indirizzo potrete sapere tutti i dettagli sui premi del torneo Mercedes-Benz ARAM Challenge.

Le migliori azioni del Mercedes-Benz ARAM Challenge saranno mostrate in diretta streaming sul canale Twitch di ESL Italia a partire dalle 20 e saranno commentate, come da consuetudine, da Sarengo e Slim. All'interno della serata non faranno mancare il loro contributo altri volti celebri della community di LoL italiana come qtFragola, Paolo Cannone, vivalafazza e fierik.

Se non volete perdervi questo grande evento, quindi, ricordatevi di seguire il canale di ESL Italia, raggiungibile a questo indirizzo. Si parte alle 20, non mancate!