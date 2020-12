Prizefighters 2, la recensione

A pensarci bene, nonostante ci siano un sacco di picchiaduro di vario tipo, i giochi propriamente basati sulla boxe scarseggiano alquanto e anche per questo motivo si può guardare con un certo interesse a questa recensione di Prizefighters 2. È un discorso che abbiamo già fatto introducendo la recensione del primo capitolo, ma di fatto è ancora valido perché nel frattempo non sono emerse particolari novità in questo ambito: fatta eccezione per lo storico Punch-Out di Nintendo, a cui questo gioco si ispira in maniera evidente, e pochi altri esempi, il pugilato sembra non riuscire ad essere rappresentato in forma di videogioco con una certa regolarità, probabilmente proprio per la complessità degli scontri, la loro tecnica e i ritmi che ben poco hanno a che fare con il menare selvaggiamente su dei tasti. Da questo punto di vista, Prizefighters 2 fa un buon lavoro nel mettere in scena le particolarità di questo sport, anche se sul ring l'azione è chiaramente molto improntata all'arcade.





A una rapida occhiata, il riferimento a Punch-Out sembra palese: anche in questo caso si affrontano i match con una particolare inquadratura alle spalle del pugile, che è una caratteristica distintiva del gioco Nintendo, con la possibilità di menare diversi tipi di colpi e l'ovvia attenzione al tempismo tra attacco e difesa, ma c'è qualcosa anche di molto tecnico in Prizefighters 2, che lo avvicina quasi a una simulazione, sotto certi aspetti. È tutto molto semplificato e reso particolarmente digeribile, come si conviene a un gioco che dev'essere fruito su piattaforme mobile, ma la gestione del pugile e della palestra, con elementi manageriali applicati, rende questo titolo qualcosa di più profondo di quanto possa sembrare da una semplice occhiata all'azione sul ring.





Da questo punto di vista c'è da segnalare anche una distinzione sostanziale: il gioco è distribuito come free-to-play ma si può passare alla versione Premium con il singolo acquisto in-app da 3,50 euro e solo in quest'ultima modalità è possibile accedere a tutte le diverse caratteristiche gestionali legate alla palestra e all'organizzazione dei match. È una buona soluzione che consente un'introduzione graduale, con una prova molto approfondita sulle meccaniche di base attraverso l'accesso gratuito e senza fastidi legati alle micro-transazioni (è possibile acquistare denaro aggiuntivo da investire nella palestra ma non è indispensabile, considerando quello che si ottiene già giocando) per poi passare all'esperienza completa con calma, attraverso un singolo acquisto e senza meccaniche che vanno ad inficiare il bilanciamento attraverso acquisti in-app.