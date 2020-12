PlayStation Store, offerte del 25 dicembre 2020

Su PlayStation Store sono partiti gli Sconti di Gennaio, una nuova promozione che ci terrà compagnia fino al 20 gennaio 2021 con tante offerte sui giochi PS5 e PS4, anche di recente pubblicazione. Gli sconti possono arrivare fino al 70% e l'elenco dei titoli a prezzo ridotto è davvero ampio e interessante, con diversi prodotti che non sono mai stati disponibili a cifre più basse. Ebbene, quali sono gli affari che riteniamo davvero imperdibili? Da Assassin's Creed Valhalla a Yakuza: Like a Dragon, da Persona 5 Royal a Immortals: Fenyx Rising, ecco la nostra tradizionale selezione.

Assassin's Creed Valhalla Prima promozione in assoluto e dunque prezzo più basso di sempre per Assassin's Creed Valhalla (48,99 euro anziché 69,99), il nuovo capitolo della serie Ubisoft che ci porta stavolta nell'Inghilterra del IX secolo, nei panni di un guerriero vichingo determinato a condurre il proprio clan verso la gloria e le ricchezze in una terra sconosciuta. Una missione tutt'altro che semplice, visto che le truppe di Alfredo il Grande cercheranno di fermare la nostra avanzata in ogni modo. Per contrastarle avremo bisogno di amici, ed è per questo che il protagonista del gioco, Eivor, dovrà stringere delle alleanze all'interno del regno e assicurarsi così il sostegno dei governatori locali. Caratterizzato da una campagna letteralmente enorme, che vi terrà compagnia per un centinaio di ore, Assassin's Creed Valhalla può vantare alcuni fra i paesaggi migliori che si siano mai visti in un videogame, spronandovi a condurre ampie sessioni esplorative a piedi o a cavallo per scoprire luoghi sconosciuti, visitare città e trovare tesori. Sul fronte del gameplay, il gioco è stato dotato di un sistema di combattimento migliorato, con la possibilità di impugnare due armi differenti, utilizzare manovre speciali, gestire un loot non troppo dispersivo e sentire meglio il feedback dei colpi fra scontri a viso aperto e assedi alle fortezze.

Yakuza: Like a Dragon L'episodio della rivoluzione per il brand SEGA, Yakuza: Like a Dragon (44,99 euro anziché 59,99) cambia protagonista, ambientazione e gameplay rispetto alla lunga saga di Kazuma Kiryu. La storia del gioco ruota stavolta attorno a Ichiban Kasuga, un giovane membro della famiglia Arakawa che decide di assumersi la responsabilità di un omicidio che non ha commesso per salvare il suo mentore. Quando tuttavia esce di prigione, diciotto anni dopo, Ichiban scopre che le cose sono molto cambiate, l'Alleanza Omi ha preso il controllo di Kamurocho e il suo vecchio capo sembra aver tradito il Clan Tojo. Ferito da un colpo di pistola, l'uomo si ritrova a Yokohama e lì decide di cominciare una nuova vita insieme a tre amici. Come detto, Yakuza: Like a Dragon rivoluziona il gameplay tradizionale della serie: se da un lato l'esplorazione e le attività collaterali sono ancora presenti in uno scenario mai così grande e dettagliato, i combattimenti action sono stati messi da parte in favore di un sistema a turni in stile jRPG che cambia drasticamente l'approccio all'esperienza, guadagnando spessore tattico ma perdendo coinvolgimento. La qualità della trama e dei personaggi, nonché la solita narrazione cinematografica di grande intensità, riescono tuttavia a smussare gli spigoli delle sequenze più monotone e ripetitive, rendendo il gioco un acquisto imperdibile per chi voleva avvicinarsi a Yakuza, a maggior ragione grazie alla presenza di un'ottima traduzione dei testi in italiano.

Persona 5 Royal A proposito di localizzazioni in italiano, rientra nella promozione degli Sconti di Gennaio anche Persona 5 Royal (29,99 euro anziché 59,99), edizione migliorata e arricchita dell'RPG firmato Atlus, che rispetto alla versione originale aggiunge nuovi personaggi, nuove missioni, svariati ritocchi e appunto una traduzione dei dialoghi nella nostra lingua. Il modo migliore per unirsi ai Phantom Thieves nelle loro missioni notturne nell'animo delle persone malvagie, alle prese con scontri spettacolari all'interno di dungeon e castelli virtuali ma non per questo meno minacciosi, nonché con le normali attività di uno studente giapponese alle superiori.

Immortals: Fenyx Rising Lanciato solo pochi giorni fa, Immortals: Fenyx Rising (41,99 euro anziché 69,99) è già in offerta su PlayStation Store, segno che l'esordio dell'action RPG di Ubisoft non è stato dei migliori sul fronte delle vendite, forse per via dell'inevitabile affollamento autunnale che ha relegato il gioco a seconda scelta rispetto alle produzioni più blasonate. In realtà il titolo merita davvero, dunque è il caso di approfittare degli sconti per portarselo a casa. Al comando della coraggiosa Fenyx, avremo il compito di scovare l'origine di una maledizione che minaccia gli dei dell'Olimpo, ma per completare la missione dovremo fare uso di poteri divini, sconfiggere potenti avversari e risolvere puzzle ambientali man mano più complessi.