Assembla che ti Passa #279

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Nonostante le festività, i problemi e la pandemia il mondo della tecnologia non si ferma. Anzi sembrerebbe essere in pieno fermento vista l'abbondanza di rumor, molti dei quali provenienti da fonti decisamente attendibili, che hanno affollato questa penultima settimana di questo complicato 2020.

Anzi, nel primo caso non parliamo più di un rumor ma di una conferma vista la comparsa della GeForce RTX 3080 Ti nel database Aida64 dove troviamo altre schede Ampere ancora non uscite, come la GeForce RTX 3070 Ti. Si confermano inoltre l'esistenza della GeForce RTX 3060 liscia, presumibilmente destinata a finire intorno ai 300 euro, e della GeForce RTX 3050 che andando a rimpiazzare le opzioni di fascia bassa della serie precedente dovrebbe togliere definitivamente di mezzo le GTX, ovvero i modelli senza ray tracing e DLSS, alzando sensibilmente l'asticella delle prestazioni per le configurazioni budget. Ma ci aspettiamo comunque prezzi gonfiati ancora per qualche settimana vista la scarsa reperibilità delle nuove GeForce che tra l'altro verranno prodotte per tutto il 2021 con il processo produttivo Samsung a 8 nanometri. Da qui il timore che la produzione resti lenta, anche se parliamo della seconda fonderia del pianeta e di un nuovo accordo che, con la liberazione di nuove linee di produzione, dovrebbe incrementare la velocità di lavorazione.

D'altronde sembrerebbe questa l'unica opzione rimasta a NVIDIA visto che a quanto pare Apple ha prenotato tutta la produzione di TSMC che era rimasta libera per il 2021. Da questo, tra l'altro, potrebbe dipendere il presunto rinvio delle nuove schede NVIDIA con architettura Hopper che si pensava sarebbero arrivate alla fine del prossimo anno con soluzioni multi-core e un processo produttivo a 5 nanometri. Le cose, però, parrebbero destinate ad andare diversamente almeno ascoltando voci che parlano di una seconda serie di GeForce a 8 nanometri con architettura Lovelace che potrebbero puntare su un'ulteriore maturazione della formula delle attuali GeForce RTX.

Sia chiaro, potrebbe anche trattarsi di prodotti professionali, ma noi scommettiamo sul gaming considerando che AMD ha palesato l'intenzione di rilanciare in tempi relativamente brevi con le Radeon basate su architettura RDNA 3 che promettono un altro salto imperioso in termini di efficienza. Parliamo in via ufficiale di guadagno di prestazioni per watt del 50%, combinato presumibilmente con un upscaling basato sul machine learning e con un po' di potenaz in più dal punto di vista del ray tracing in funzione di schede che potrebbero portare AMD a colmare il gap con la concorrenza anche nel campo delle GPU, potendo infine contare su un intero ecosistema altamente competitivo.

Ma l'arrivo di RDNA 3 non metterà fine alla vita delle GPU RDNA 2. I chip della serie Navi 2 dovrebbero infatti debuttare presto in versione mobile, almeno secondo quanto riporta la presunta lineup delle future APU AMD pubblicata dal leaker _rogame. Tra l'altro i modelli della lista includono anche CPU Zen 3, le stesse degli ottimi Ryzen 5000, ma questi non saranno dotati della nuova architettura grafica, a quanto pare riservata alla sola APU Van Gogh a basso consumo che si accontenterebbe di un processore Zen 2.

Diverso il panorama del 2022 che secondo l'indiscrezione includerà due modelli della serie Rembrant equipaggiati sia con Navi 2 che Zen 3+, anticipando l'arrivo di APU che promettono una potenza notevole e il possibile arrivo di una revisione di Zen 3, forse destinata a finire anche in un refresh desktop degli attuali Ryzen 5000. Nel frattempo, durante il CES in forma digitale che si terrà ai primi di gennaio, si attendono i processori Ryzen 5000 mobile pensati per laptop da gaming di fascia alta. Il Ryzen 9 5900HX da 8 core e 16 thread è infatti comparso nei benchmark Geekbench come cuore di un latop ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE.

Tra i nuovi rumor c'è spazio anche per la nuova serie di processori Intel Rocket Lake, a quanto pare equipaggiati con core Cypress Cove che dovrebbero garantire un aumento a due cifre in termini di istruzioni per clock. A dirlo è un sito cinese che ha elencato 13 modelli, tutti con Hyper-Threading attivo, a partire dal Core i5-11400T da 6 core per arrivare al Core i9-11900K da 8 core. Si conferma quindi, almeno nei rumor, un ritorno indietro rispetto ai 10 core del 10900K, presumibilmente dettato dal fatto che si parla ancora una volta del processo produttivo a 14 nanometri, seppur ulteriormente rifinito. In ogni caso sembra quasi certo che non vedremo nessun attacco diretto ai processori da 12 e 16 core AMD per una serie pensata per mantenere frequenze elevate, come suggerito dai 5.0GHz raggiunti con tutti i core dal Core i9-11900K in un test Geekbench apparso in rete. Si prefigura quindi una lotta incentrata sulle prestazioni in gioco combinata con prezzi probabilmente aggressivi per una Intel che deve rispondere adeguatamente all'offensiva della concorrenza e che di fronte ai Ryzen 5000 non può certo accontentarsi di colmare la lacuna dell'interfaccia PCIe 4.0.