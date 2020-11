Final Fantasy VII, Tifa ha due ottimi argomenti nel cosplay di Yukki Kojima

Alcuni cosplay non hanno bisogno di grossi commenti, perché si spiegano da soli, come questo di Tifa Lockhart realizzato da Yukki Kojima, che ha sfoderato due argomenti irresistibili per rendere il personaggio di Final Fantasy VII. Molti ci riconosceranno più la Tifa del Final Fantasy VII originale che quella del remake, decisamente meno formosa.

Il costume in sé è abbastanza accurato e ben realizzato. Si tratta ormai di un classico dei cosplay femminili, quindi non sorprende un simile livello di confezionamento. Anche la posa assunta dalla cosplayer Kojima riprende da vicino la Tifa del videogioco. L'unico difetto è forse la foto in sé, non proprio eccezionale, ma per il resto si tratta di una realizzazione davvero ottima.

