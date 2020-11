PS5: due giochi di PS3 appaiono acquistabili sul PlayStation Store, giocabili in cloud

Due giochi dell'epoca PS3 sono diventati acquistabili sul PlayStation Store per PS4 e PS5, giocabili in cloud o tramite emulazione. Quest'ultima informazione la si può desumere dal fatto che come piattaforma viene indicata PlayStation Now.

I due giochi in questione sono Killzone 2 di Guerrilla Games e Resistance 3 di Insomniac, due degli sparatutto in prima persona tra i più amati per la console di terza generazione di Sony. Il loro prezzo è di 7,99 sterline. Purtroppo non è ancora possibile acquistarli in Italia, dove probabilmente costeranno 9,99€ quando e se disponibili.

Non è chiaro se siano entrambi riscattabili gratuitamente da chi possieda gli originali, come ad esempio avviene per la retrocompatibilità di Xbox One e Xbox Series X e S. Immaginiamo di no, visto che non viene specificato nulla nella descrizione del negozio, ma fino a una conferma ufficiale è meglio mantenersi possibilisti.

Comunque sia la notizia farà sicuramente piacere a chi non li ha giocati a suo tempo, visto che ora ha la possibilità di recuperarli senza doversi necessariamente abbonare a PS Now.