NBA 2K21 su PS5 peserà 150GB, per la gioia dell'SSD

NBA2K21 is 150GB on #PS5 . For reference, PS5' storage is 667GB for games & apps.



Quello della riduzione delle dimensioni delle installazioni su console di nuova generazione sembra sempre di più un mito. Per adesso alcuni dei primi giochi disponibili per PS5 e Xbox Series X (prendete Call of Duty: Black Ops Cold War come altro esempio) installano una quantità enorme di dati, tanto da rischiare di saturare subito gli SSD delle console, non proprio immensi. La situazione di PS5 è aggravata dal fatto di non poter ancora comprare un SSD aggiuntivo, visto che per ora lo slot d'espansione non funziona.

Qualche giorno fa vi avevamo riportato la dimensione dell'installazione di NBA 2K21 su Xbox Series X, che ammonta a 120GB. La quantità di dati è inferiore a quella di PS5, ma comunque generosa.