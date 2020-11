Take Two compra Codemasters, c'è l'accordo

Codemasters ha raggiunto un accordo con Take Two e diventerà parte della scuderia dell'editore americano, che gli darà 750 milioni di sterline di valore tra soldi e azioni. Parliamo di poco meno di un miliardo di euro.

Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two, ha espresso grande soddisfazione per la chiusura dell'affare e ha dichiarato che la line up di giochi di corse di Codemasters si inserirà bene tra i giochi sportivi della compagnia. Codemasters, dal canto suo, godrà dei vantaggi offerti dai capitali di Take Two, che gli consentiranno di far avanzare le sue serie automobilistiche.

Insomma, l'acquisizione è ormai sicura. Mancano ancora alcuni passaggi burocratici da definire, ma per il resto è cosa fatta.

Codemasters è uno degli studi di sviluppo più antichi della scena inglese, tra quelli sopravvissuti nel corso degli anni. Nacque nel 1986 dai fratelli Darling e inizialmente si dedicò alla produzione di giochi budget per sistemi a 8-bit. Con gli anni si è specializzata in giochi di corse, tra i quali il recentissimo Dirt 5, che accompagnerà il lancio sul mercato di PS5 e Xbox Series X.