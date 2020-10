PS5 avrà l'app PlayStation Now ufficialmente al lancio

Annunciando i giochi di novembre, Sony ha confermato che l'app PlayStation Now sarà disponibile su PS5 sin dal lancio. In questo modo gli utenti PlayStation 5 potranno accedere senza problemi anche all'ampio catalogo di giochi contenuti all'interno di questo abbonamento.

Un'informazione in qualche modo scontata, ma che andava data ufficialmente. Sony ha scelto l'annuncio dei giochi PlayStation Now di novembre 2020 per comunicare che suo servizio di gaming in streaming sarà disponibile su PS5 sin dal lancio. Il che vuol dire dal 12 novembre in Nord America, Giappone, Sud Corea, Australia e Nuova Zelanda e dal 19 nel resto del mondo, Italia inclusa.

In questo modo gli utenti PS5 abbonati a PS Now potranno accedere sin dal lancio ad un catalogo di giochi molto vasto, da usufruire in streaming o da scaricare direttamente sull'SSD della console.

I giochi di questo mese sono F1 2020, Rage 2 e Injustice 2, ma ce ne sono molti altri tra i quali scegliere. Tra questi giochi, quelli ottenibili attraverso la PS Plus Collection e il PS Plus, anche PS5 si presenterà ai nastri di partenza con un catalogo piuttosto ricco, nonostante non siano tutte novità.