PS Plus e giochi gratis su PS5 già al lancio, tra Bugsnax e Plus Collection

I giochi gratis di PS Plus per novembre 2020 hanno portato un'ottima notizia anche per i prossimi possessori di PS5 al lancio della console, visto che già a partire da tale mese farà la sua comparsa il primo titolo per la piattaforma next gen Sony. Si tratta di Bugsnax, forse non proprio il gioco più atteso e ambito della lineup di lancio di PS5 ma un titolo che comunque ha attirato un certo interesse e farà sicuramente piacere poter giocare senza sborsare un euro, se si possiede l'abbonamento a PlayStation Plus. Questo oltre ai giochi per PS4 che continuano ad essere comunque due, ovvero La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e Hollow Knight, a proseguire la tradizione classica. Dunque la domanda è: sarà questa l'organizzazione standard dei giochi PS Plus con l'arrivo di PS5? Due giochi per PS4 e uno per la console next gen? Non è dato saperlo, perché questo potrebbe essere solo un caso particolare in occasione del lancio della nuova console.

In ogni caso, dimostra già un'ottima tendenza da parte di Sony: al di là della qualità generale dei giochi proposti a novembre, mediamente alquanto alta, fa capire anche che la compagnia non ha molta intenzione di tirarsi indietro, sul fronte delle offerte gratuite, anche con l'arrivo della nuova console. Da notare, peraltro, che Bugsnax è gratuito solo in versione PS5, non in quella PS4, come a voler invitare i giocatori a passare sulla nuova console senza troppe remore, considerando che il supporto anche in termini di giochi gratis non mancherà. A questo proposito bisogna anche menzionare l'annuncio di Destruction All Stars spostato a febbraio 2021 e disponibile direttamente su PS Plus per un paio di mesi, cosa che dimostra come ci sia già una certa programmazione per quanto riguarda le offerte dedicate esclusivamente ai giochi PS5 sul piano di abbonamento per le console Sony.





Ma Bugsnax non sarà peraltro l'unico gioco gratis a cui i neo-possessori di PS5 potranno accedere: bisogna infatti ricordare anche la presenza della PS Plus Collection, ovvero la raccolta di grandi successi PS4 che possono essere scaricati gratis da tutti gli utenti abbonati a PS Plus senza alcun costo aggiuntivo, oltretutto giocati su PS5 in retrocompatibilità ma con la modalità boost disponibile per diversi di questi. Ricordiamo che i giochi della PS Plus Collection sono: