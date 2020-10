Xbox Game Pass è sostenibile, non c'è intenzione di aumentare il prezzo, dice Phil Spencer

Xbox Game Pass è "completamente sostenibile", ha fatto sapere nuovamente Phil Spencer nel corso di un podcast a cui ha partecipato di recente su Dropped Frames, ribadendo sostanzialmente la tesi già espressa in precedenza e confermando che al momento non c'è alcun piano di aumentarne il prezzo.

È curioso che la questione continui ad emergere ed essere messa costantemente in dubbio nelle discussioni su internet, dove a quanto pare un sacco di gente è preoccupata per i conti di Microsoft a causa dell'eccessiva convenienza di Xbox Game Pass. Ebbene, sembra che la casa di Redmond abbia fatto i suoi calcoli, come dimostra il fatto che Xbox va alla grande, stando all'ultimo resoconto finanziario di Microsoft.

Nonostante tutto, la questione continua ad essere tirata fuori ad ogni occasione: Xbox Game Pass è sostenibile? Aumenterà di prezzo tra poco? Sembra che l'ottima offerta rappresentata dal servizio su abbonamento Microsoft sia quasi contraria alle leggi del mercato secondo molti utenti, che non riescono a credere come la compagnia possa far quadrare i conti con una proposta così vantaggiosa per gli utenti.

Eppure, Phil Spencer continua a ribadire la questione e i numeri di Microsoft sembrano dargli ragione, nonostante tutto. Anche l'incremento di prezzo in effetti non si è verificato e non è previsto nemmeno nel prossimo periodo, nonostante l'integrazione effettuata a settembre di xCloud in Xbox Game Pass Ultimate e il prossimo arrivo di EA Play a novembre al lancio di Xbox Series X e S.

C'è da dire, tuttavia, che almeno il Game Pass per PC è aumentato di prezzo, uscendo dalla sua versione beta a 4,99 euro e raggiungendo quello che è il suo prezzo standard a 9,99 euro. Potete vedere la parte del podcast in cui si discute dell'argomento a questo indirizzo.