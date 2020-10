GTA 5 su PS5 e Xbox Series X non avrà grandi miglioramenti, almeno all'inizio

GTA 5 sembra che non sia destinato a subire grandi miglioramenti una volta fatto andare su PS5 e Xbox Series X, almeno stando alle prime testimonianze di chi ha provato il gioco sulla console next gen di Microsoft, che finora si è comportata decisamente bene con i giochi in retrocompatibilità.

Jez Corden, giornalista di Windows Central, ha avuto modo di provare Grand Theft Auto 5 su Xbox Series X e non ha praticamente rilevato alcun miglioramento sensibile, ovviamente per quanto riguarda il gioco standard, senza patch migliorative, fatto funzionare direttamente sulla console next gen di Microsoft in retrocompatibilità.

Laddove molti altri giochi subiscono comunque dei miglioramenti notevoli, almeno in termini di stabilità o performance generali, su GTA 5 tutto resta pressoché identico, tranne una netta riduzione nei tempi di caricamento che è inevitabile visto l'utilizzo dell'SSD: "Per coloro che mi chiedono se GTA V ottiene dei benfici su Xbox Series X la risposta è no, resta bloccato a 30 frame al secondo. Non dimenticate che Rockstar ha fatto un sacco di soldi vendendo lo stesso gioco due volte all'inizio della generazione attuale e il team ha già annunciato che farà delle versioni migliorate del gioco per next gen".

Insomma, come fa capire anche Corden, è altamente probabile che Rockstar abbia intenzione di mantenere "esclusivi" gli upgrade specifici in arrivo più avanti per PS5 e Xbox Series X e non è escluso che li faccia pure pagare, considerando il suo modus operandi standard.

Con il gioco che attualmente ha già il cap fissato a 30 fps, in effetti, non potevamo aspettarci granché dalle sue performance su Xbox Series X, sperando almeno che questa contribuisca a mantenerli stabili e senza alcun calo di performance. GTA 5 su PS5 e Xbox Series X arriverà solo alla fine del 2021, è emerso nel corso dell'estate, questo per quanto riguarda le versioni specifiche migliorate per le nuove console, inoltre GTA Online su PS5 e Xbox Series X includerà contenuti esclusivi.