GTA Online su PS5 e Xbox Series X includerà contenuti esclusivi

GTA Online vanterà contenuti esclusivi su PC, PS5 e Xbox Series X: lo ha annunciato Take-Two durante l'ultima earning call con gli investitori, pur senza rivelare ulteriori dettagli.

In uscita alla fine del 2021, in concomitanza con la versione next-gen di GTA 5, Grand Theft Auto Online sfrutterà la maggiore potenza delle nuove piattaforme ed è probabilmente per questo che i contenuti non verranno condivisi con PS4 e Xbox One.

A pensarci, in effetti, si tratta esattamente dello stesso approccio che Rockstar ha adottato nel passaggio da PS3 e Xbox 360 alle attuali versioni della piattaforma online, tagliando fuori la precedente gen dagli aggiornamenti dei contenuti.

Si tratta di una scelta legittima oppure di obsolescenza programmata, come quella che Sony è stata accusata di perpetrare dal giornalista Jeff Grubb riguardo l'incompatibilità del DualShock 4 con PS5? Lo scopriremo solo vivendo.

Capace di stabilire un record di microtransazioni e giocatori, GTA Online punta insomma a un ulteriore consolidamento con l'avvento di PlayStation 5 e Xbox Series X.