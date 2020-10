PS5 sovrasta Xbox Series X e S nel sondaggio sulla next gen di Game Informer

PS5 supera ampiamente Xbox Series X e Series S anche nel sondaggio proposto da Game Informer sulle intenzioni di acquisto e aspettative per la next gen in arrivo, confermando il trend alquanto diffuso che vede la console Sony nettamente più ambita e attesa della controparte Microsoft, con uno scarto notevole in questo caso.

Non è la prima volta che vediamo risultati del genere: sebbene uno recente da parte di Digital Foundry le abbia viste affiancate, altri organizzati da IGN e Geoff Keighley hanno dimostrato come PS5 sia sicuramente più attesa di Xbox Series X.

Non è decisamente una stranezza, considerando che PS4 è arrivata a 113,8 milioni di console distribuite, probabilmente più del doppio di Xbox One e il passaggio alla next gen sembra favorire particolarmente il fatto di rimanere all'interno dello stesso ecosistema, per cui è naturale che, almeno gli early adopters, puntino a mantenere più o meno lo stesso rapporto di diffusione visibile al momento tra i due sistemi.

È interessante, peraltro, notare come anche le risposte alle domande si modellino, di fatto, sulle caratteristiche della console scelta, ovvero PS5: in questo senso si può interpretare la netta maggioranza di persone che hanno risposto "Sì" alla domanda sulla volontà di acquistare giochi al nuovo prezzo di 70 dollari (corrispondenti a 80 euro dalle nostre parti), o che sostengono di apprezzare il design di PS5 o che considerando i "tempi di caricamento più veloci" come la caratteristica in assoluto più importante della next gen (superando i miglioramenti alla grafica e al frame-rate).

In pratica, stiamo vedendo semplicemente la fidelizzazione del cliente perfettamente in atto nei confronti di Sony, visto che le risposte rispecchiano precisamente gli input dati dal marketing della compagnia nipponica.

In base al sondaggio, il 71,4% degli intervistati sostiene di attendere con maggiore interesse PS5 rispetto a Xbox Series X (28,6%), mentre il 56% sostiene di avere intenzione di acquistare PS5 contro solo il 15% che ha intenzione di acquistare Xbox Series X, mentre il 23,5% le vuole acquistare entrambe.

Non stupisce più di tanto considerando che il 44,8% possiede già PS4 mentre il 13,7% possiede solo Xbox One, mentre il 37,9% le possiede entrambe. Trovate tutti i risultati del sondaggio di Game Informer a questo indirizzo.