PlayStation: 113,8 milioni di PS4 distribuite, risultati ottimi per PlayStation

Nel suo ultimo resoconto finanziario, Sony ha svelato di aver distribuito 113,8 milioni di PS4 in tutto il mondo. I risultati del settore PlayStation sono in forte crescita, tanto da aver portato a un incremento nei ricavi previsti.

Il resoconto è relativo al periodo che va da luglio a settembre 2020. Durante questi mesi sono state distribuite 1,5 milioni di unità di PS4, con un calo di 1,3 milioni rispetto all'anno precedente. Considerando l'arrivo di PS5 a novembre, si tratta di un dato fisiologico.

Il segmento Game & Network Services ha portato i ricavi previsti entro la fine dell'anno fiscale corrente a 2.600 miliardi di yen (circa 24 miliardi di euro), contro i 2.500 precedenti. Anche la previsione sull'utile di esercizio è cresciuta, passando da 240 miliardi di yen a 300 miliardi di yen (circa 2,8 miliardi di euro).

Al 30 settembre 2020 gli abbonati a PlayStation Plus hanno raggiunto quota 45,9 milioni, contro i 36,9 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, nel trimestre dato sono stati venduti 80,9 milioni di giochi per PS4, con una crescita di 10,3 milioni di unità rispetto all'anno precedente. Di questi, 12,4 milioni di giochi sono stati first party (+6,1 milioni rispetto all'anno precedente), mentre il 59% del totale sono stati giochi completi in formato digitale, una cifra impressionante se si considera che nel 2019 il dato era al 45%.

Gli eccellenti dati svelati da Sony, come del resto quelli di Microsoft per Xbox, dimostrano ancora una volta la marginalità delle vendite hardware sui bilanci dei produttori, con il software e i servizi che la fanno sempre più da padrone.