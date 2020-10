PS5: fateci le vostre domande, vi risponderemo con un video

Avete ancora delle curiosità o dei dubbi su PS5? Fateci le vostre domande nei commenti! La console è ormai arrivata in redazione e la conosciamo a menadito. Alcuni appassionati del genere chubby l'hanno conosciuta anche intimamente, ma è meglio sorvolare.

Chiedeteci davvero ciò che volete. Avete dubbi sul design? Siete preoccupati per il peso eccessivo? Avete ancora dei dubbi sull'interfaccia utente? Il DualSense vi intriga e volete sentire un altro parere? Non vedete l'ora di giocare ad Astro's Playroom? La storia del corriere che ci ha portato la console non vi ha convinti? Chiedete, chiedete, chiedete.

Noi raccoglieremo le vostre domande e risponderemo con un video dedicato il prima possibile. Non siate timidi e datevi da fare, perché non avrete un'altra occasione del genere!

Ribadiamo prima di salutarvi: usate la sezione dei commenti per farci le vostre domande! Chiedete ciò che volete senza timidezze!