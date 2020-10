Days Gone si prepara a PS5 con l'enorme patch 1.70 da 25 GB

Days Gone si prepara all'arrivo di PS5 con un enorme aggiornamento attraverso la grossa patch 1.70 che richiede il download di ben 25 GB, dunque una patch veramente molto sostanziosa per l'action ad ambientazione horror di Bend Studio su PS4.

A dire il vero non c'è alcuna certezza che si tratti di una patch correlata a PS5 perché questa non figura precisamente nella descrizione degli aggiornamenti effettuati, ma visto che anche altri giochi come God of War e Final Fantasy 7 Remake hanno subito di recente aggiornamenti grossi e misteriosi, probabilmente indirizzati al supporto per PS5, viene naturale pensare che anche Days Gone rientri in un caso simile.

Le note della patch sono al momento piuttosto vaghe ma dimostrano che anche su PS4 Days Gone ha ottenuto dei miglioramenti: