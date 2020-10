The Ascent su Xbox Series X, S e Xbox One nel 2021, gratis su Xbox Game Pass

The Ascent per Xbox Series X, Series S e Xbox One torna a farsi vedere con un nuovo trailer e qualche dettaglio, tra cui il fatto che la data di uscita è prevista per il 2021 anche direttamente su Xbox Game Pass, sebbene non sia stata ancora fissata in maniera precisa, a quanto pare.

L'action RPG ad ambientazione futuristica cyberpunk ha catturato subito l'attenzione di pubblico e critica fin dalla sua prima presentazione lo scorso maggio su Xbox Series X, un po' perché faceva parte della prima mandata di titoli annunciati sulla nuova console Microsoft e un po' perché si tratta di un gioco veramente interessante.

A catturare l'attenzione è soprattutto la sua ambientazione, affascinante e costruita in maniera particolarmente dettagliata, e la sua struttura in stile Diablo rappresenta sempre un elemento di un certo interesse, visto che i giochi di questo tipo sono spesso in grado di attirare i giocatori e mantenerli attivi per un periodo di tempo piuttosto lungo.

Sebbene la cosa non sia mai stata confermata, The Ascent è stato inizialmente considerato un gioco di lancio, previsto proprio nella prima mandata dei giochi in arrivo per Xbox Series X e Series S, dunque l'annuncio del suo posizionamento nel 2021 potrebbe cambiare i piani di chi aveva previsto di acquistarlo nella prima mandata di titoli per le nuove console Microsoft.

Lo scorso giugno, era emerso già il fatto che The Ascent supporta 4K, 60 fps e HDR su Xbox Series X, con qualche informazione che può essere tratta anche dalla nostra anteprima del gioco di qualche mese fa.