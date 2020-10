Assassin's Creed Valhalla, nuovo spot ufficiale italiano

Assassin's Creed Valhalla torna a mostrarsi in uno spot pubblicitario ufficiale in italiano, costruito con un video in computer grafica che illustra soprattutto le caratteristiche narrative del gioco, anche se si tratta di un filmato costruito ad hoc proprio per scopo promozionale.

La particolarità dello spot in questione è l'essere tutto costruito sul protagonista Eivor che, abbattendo la quarta parete, si rivolge direttamente allo spettatore, spiegando cosa c'è da fare per diventare un re in una nuova terra, ovvero lo scopo della missione del nuovo capitolo.

Vediamo dunque Eivor approdare su una spiaggia della Gran Bretagna, combattere e seminare distruzione per i territori britannici, il tutto mentre continua a illustrare con grande calma e serenità cosa ci troveremo a fare nel corso del gioco: ovvero combattere e conquistare principalmente, come emerge dal minuto e mezzo di animazione che compone il nuovo spot.

Assassin's Creed Valhalla è ormai pronto ad arrivare sul mercato, con la data di uscita fissata per il 10 novembre 2020 in corrispondenza del lancio di Xbox Series X e Series S, oltre alle altre piattaforme e l'arrivo il 12 novembre su PS5, in attesa del lancio della console Sony fissato per il 19.

Proprio nelle ore scorse è emerso che Assassin's Creed Valhalla non va a 4K nativi per PS5, mentre dovrebbe raggiungerli su Xbox Series X, almeno in base alle informazioni emerse finora da parte di Ubisoft. Vicini ormai al nuovo capitolo, non poteva mancare il prossimo arrivo anche in televisione, con Netflix che ha annunciato la serie TV nei giorni scorsi.