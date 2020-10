PlayStation Now novembre 2020, i giochi gratis PS4 aggiunti al catalogo

Sony oggi ha pubblicato l'elenco completo dei giochi PS4 che saranno aggiunti a partire dal 3 novembre 2020 senza esborsi aggiuntivi al PlayStation Now, il servizio di gaming in streaming del colosso giapponese. I giochi principali sono F1 2020, Injustice 2 e Rage 2, ma non è da sottovalutare anche l'aggiunta di My Time at Portia, Kingdom Come: Deliverance e Warhammer: Vermintide 2.