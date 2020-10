PS5: le sue dimensioni stanno mettendo in difficoltà chi già la possiede

Nonostante manchino ancora due settimane al lancio, alcuni fortunati hanno già una PS5 in casa. Le prime testimonianze, però, sono piuttosto sconcertanti. Sembra, infatti, che in molti stanno avendo difficoltà a collocare l'enorme console all'interno del loro salotto per via delle sue dimensioni.

Sul Washington Post, infatti, sono state raccolte le prime impressioni di colleghi e influencer che stanno avendo a che fare con PlayStation 5. Al momento la nostra esperienza (ecco l'unboxing di Multiplayer.it in video) è mitigata dal fatto che ce l'abbiamo in redazione a Terni, ma coloro che se la sono fatta recapitare a casa stanno avendo problemi a trovarle una collocazione all'interno del loro mobile da salotto, apparentemente piuttosto normale.

I mobili IKEA, per esempio, con i loro quadrati di poco più di 30 cm sono inadatti a contenere i 38 cm di altezza di questo colosso bianco e nero. Altre testimonianze mostrano la console spiccare di fianco ad una televisione o nascosta in qualche modo dietro di esso in equilibrio sull'angolo del mobiletto porta TV. Un terzo testimone ha dovuto liberare un intero ripiano sotto il suo televisore per collocare la console e lasciarle abbastanza spazio per consentire una corretta aereazione.

Vedendo queste immagini, è poi immediatamente partita sui social la gara dei meme. C'è chi paragona l e dimensioni di PS5 a quelle del Texas e chi a quelle di un pianeta del sistema solare. Fan di Zelda l'hanno anche piazzata di fianco ad un Goron, mentre altri al posto della Morte Nera in Guerre Stellari.

C'è da dire che il design di PS5 è meno alieno di quel che immaginavamo e di sposa abbastanza bene col resto delle case nelle quali la console è stata collocata. Le dimensioni, invece, restano piuttosto importanti.

Voi avete già fatto posto per la vostra PS5?

the actual size of the ps5 (the entire state of texas for scale) pic.twitter.com/ztvkshuNc6 — That Guy...Brian (2) (@ThatGuyBrian4) October 28, 2020