Gears Pop! chiude il prossimo anno dopo solo un anno e mezzo

Dopo solo un anno e mezzo dal lancio Gears Pop!, il divertente clone di Clash Royale in salsa Gears of War, chiuderà definitivamente il prossimo 26 aprile 2021. Da oggi fino alla chiusura, su iOS e Android si festeggerà la breve storia del gioco, riproponendo gli eventi più popolari e aumentando le ricompense.

Gli sviluppatori confermano che sarà possibile spendere tutti i propri cristalli o giocare al gioco fino al 26 aprile compreso. Tutti coloro che hanno speso dei soldi in Gears Pop! tra il 30 luglio e il 28 ottobre 2020 potranno richiedere un rimborso e nel giro di qualche settimana i soldi saranno restituiti.

Dopo il 26 aprile non sarà più giocare perché il team non può più garantire aggiornamenti del client di Gears Pop!, sviluppare nuovi contenuti e mantenere i costi per avere i server attivi.

La nostra recensione di Gears Pop! parlava già di un esperimento curioso, che aveva bisogno di qualche idea più originale e di meccanismi freemium più abbordabili per poter sperare di avere un posto al sole nell'affollatissimo mercato mobile.

Evidentemente, però, il team di sviluppo non è riuscito in questa impresa e ad aprile i COG dovranno appendere il Lancer al chiodo.