Metroid Prime 4: Marisa Palumbo, ex GTA 5 e Overwatch, è il nuovo producer

Continuano le assunzioni in Retro Studios per lavorare, presumibilmente, su Metroid Prime 4. Lo studio texano sta diventando un vero e proprio team di all-star, se si considerano le aggiunte al proprio staff degli ultimi mesi. L'ultima in ordine temporale è Marisa Palumbo, una veterana del settore che ha lavorato per Rockstar come producer per GTA 4 e GTA 5 e in Blizzard per Overwatch. All'interno dei Retro Studio ha assunto il ruolo di Lead Producer.

Ovviamente non si sa con precisione su cosa lavorerà la Palumbo, ma l'unico gioco ufficialmente in produzione presso i Retro Studios è Metroid Prime 4. C'è da dire che il team assemblato dallo studio di Austin, Texas, diventa giorno dopo giorno più grande e ricco di talento. Non ci stupiremmo, quindi, che molto presto non venga fatto un qualche genere di annuncio.

Al suo interno, adesso, lavorano un veterano di Call of Duty: Black Ops, il director di Warhawk e veterani Borderlands, Star Wars e Starcraft.

La Palumbo ha iniziato nel 2005 presso Rockstar come Ricercatrice, per poi lasciare la compagnia 8 anni e 8 mesi dopo con il ruolo di Producer e il lancio di giochi come Grand Theft Auto IV e Grand Theft Auto V alle spalle.

Nel 2013 è passata a Blizzard dove ha lavorato come Senior Producer sul versante esport di Overwatch. Dopo 7 anni ha lasciato Blizzard e si è accasata presso i Retro Studios dove porterà le sue competenze in ambito esport e open world. Ma soprattutto la sua confidenza con produzioni Tripla A.

Cosa pensate bolla nella pentola dei Retro Studios/Nintendo?