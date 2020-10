The Witcher serie Netflix: le armature di Nilfgaard sono migliori nella Stagione 2

Grazie ad uno scatto rubato dal set della Stagione 2 della serie Netflix di The Witcher dal solito sito Redanian Intelligence, possiamo vedere come la produzione si sia attivata per migliorare uno degli aspetti più criticati dai fan. Stiamo parlando delle armature di Nilfgaard che, in questa seconda stagione, saranno nettamente migliorate.

EXCLUSIVE: New Nilfgaardian armour in #TheWitcher Season 2 finally revealed!https://t.co/WHEpTK5Gv4 — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) October 28, 2020

Sembra strano, ma intorno al design delle armature si è discusso molto subito dopo la pubblicazione della Stagione 1 di The Witcher. Sarà perchè la serie era talmente ben fatta da consentire poche critiche più ficcanti, sarà che erano effettivamente molto brutte. Fatto sta che persino la showrunner ha dovuto spiegare perché le armature Nilfgaardiane sono brutte.

In questa seconda stagione di The Witcher, però, Netflix ha ascoltato i fan e ha dotato i guerrieri del potente impero nilfgaardiano di un'equipaggiamento degno della sua forza e della sua ricchezza.

L'armatura mostrata è forse meno originale, ma con quelle placche ha un aspetto decisamente più pericoloso e cavalleresco. La fato scattata sul set mostra Cahir indossare il suo set completo, con persino un elmo dotato dilungo pennacchio sotto il braccio.

Cosa ve ne pare di questo nuovo design?