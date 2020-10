PS5 e DualSense, l'unboxing di Multiplayer.it in video: ecco la nuova console Sony

PS5 e il controller DualSense sono i protagonisti dell'unboxing realizzato dalla redazione di Multiplayer.it, con un video particolarmente approfondito per presentare la nuova console Sony.

Dopo aver mostrato PlayStation 5 in live, ecco dunque il tanto agognato unboxing, in cui il nostro Pierpaolo Greco tira fuori la console dalla sua confezione e la mostra da ogni angolazione.

Un focus in particolare è stato dedicato alla base in plastica che consente di collocare PS5 in posizione verticale oppure orizzontale, grazie a un meccanismo che modifica il supporto per renderlo adatto alle due modalità.

Il filmato rivela anche i contenuti del packaging della console, ovverosia tutto ciò che troveremo all'interno del box che potremo portarci a casa a partire dal 19 novembre. Forse.

Naturalmente l'unboxing non è che l'inizio del coverage che dedicheremo a PlayStation 5 e che nei prossimi giorni si arricchirà di video, articoli e approfondimenti: continuate a seguirci per sapere tutto, ma proprio tutto sulla piattaforma next-gen Sony.