Spider-Man Miles Morales PS5: trailer "Into the Spider-Verse" e 10 min. di gameplay

A pochi giorni dal lancio Sony e Insomniac Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5. Il trailer, intitolato "Into the Spider-Verse", strizza l'occhio all'omonimo film di animazione del 2018 nel quale Peter Parker e Miles Morales si sono scambiati il testimone della serie. Inoltre possiamo ammirare il gioco in azione in altri 10 minuti di puro gameplay.

In questo video, preso dalla versione PS5 del gioco, mostra qualche sequenza di questo spin-off di Marvel's Spider-man nel quale si vede il protagonista Miles Morales indossare un costume che lo fa essere identico al protagonista del film di animazione di Sony.

Questo costume sembra non cambiare solo l'aspetto dell'Uomo Ragno, ma anche le sue animazioni, con le onomatopee che saltano fuori ogni qualvolta si colpisce un nemico o si spacca un oggetto. Un po' come accadeva nel Batman di Adam West del 1966. Vedremo quindi comparire "fisicamente" gli "Ssspak!" i "Thokk" e via dicendo mentre combatteremo. Decisamente un bel colpo di classe.

Dal filmato si possono vedere nuove animazioni, nuovi effetti e uno stile grafico davvero eccezionale, in grado di valorizzare la maggiore potenza di PS5 per mettere in scena combattimenti più ricchi di dettagli, oggetti in movimento e effetti grafici.

Marvel's Spider-Man Miles Morales sarà disponibile per PlayStation 5 e PS4 a partire dal 12 novembre 2020, nonostante per giocare la versione next-gen dovremo attendere il 19, quando PS5 arriverà nei negozi italiani.

Cosa ve ne pare del nuovo costume? Guardate come è utilizzarlo "dal vivo" in questi 10 minuti di gameplay inedito: