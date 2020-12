Metal Gear Solid V: il cosplay di Quiet di Giada Robin fa male agli occhi

Quiet di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain è sicuramente uno dei personaggi più riusciti della generazione PS4 / Xbox One, come dimostra anche il cosplay realizzato da Giada Robin, che ne riprende le caratteristiche principali, quelle più iconiche.

Il bel cecchino è in realtà una creatura sofferente e dal passato tragico, che sopravvive grazie a dei parassiti che le ricoprono la pelle e che le consentono letteralmente di respirare di nutrirsi tramite la fotosintesi. Non sappiamo se la Robin si è messa dei parassiti sulla pelle per imitarla, ma sicuramente sa dove riporre il fucile di precisione quando è fuori dal campo di battaglia. Abiti succinti e strappati, capelli raccolti e tante armi: questa è la Quiet che conosciamo e amiamo e lei l'ha rappresentata in modo egregio. Sicuramente il maestro Kojima approverebbe, magari con un colino di bava alla bocca alla Ataru Moroboshi.

